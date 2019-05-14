بوتين يواجه التمييز ضد شركات الطاقة الروسية في الأسواق العالمية

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء عقيدة جديدة لأمن الطاقة في روسيا، تواجه "التمييز ضد شركات الطاقة الروسية في الأسواق العالمية".

وقال الكرملين، في بيان، إن "المرسوم الرئاسي بهذا الشأن يشير إلى أن الرئيس الروسي أوعز في عقيدة أمن الطاقة الجديدة لروسيا بمحاربة التمييز ضد شركات الطاقة الروسية في الأسواق العالمية، كما تتضمن هذه العقيدة الجديدة وضع مهام لضمان

الحماية القانونية الدولية لمصالح الشركات الروسية في مجمع الوقود والطاقة، ودعم تصدير منتجاتها وتقنياتها وخدماتها ومكافحة التمييز في أسواق الطاقة العالمية ضد الشركات الروسية، التي تقوم بتصدير المنتجات والتقنيات والخدمات وتُنفذ المشاريع الدولية".كما تؤكد العقيدة الجديدة على تطوير التكامل مع بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلةوتعميق الشراكة في مجال الطاقة مع مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى تطوير التعاون مع البلدان الأجنبية في إطار منتدى البلدان المصدرة للغاز ومنظمة البلدان المصدرة للنفط وغيرها من المنظمات الدولية.وتتضمن العقيدة الروسية الجديدة لأمن الطاقة العمل على خفض حصة الهيدروكربونات في ميزان الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وسوق الغاز وزيادة استهلاك الغاز الطبيعي المسال.وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أوضح أن أمن الطاقة يعني لروسيا ضمان الاستقرار والمحافظة على مكانة رائدة في الأسواق الدولية.