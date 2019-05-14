هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على محطتي ضخ خط أنابيب في السعودية

أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو الثلاثاء.
وأوضح قائلاً:"ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.
وأضاف: "باشرت الجهات المختصة مسئولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات"
هجوم بطائرات درون
من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن
وأضاف أن شركة أرامكو السعودية أوقفت الضخ في خط الأنابيب، حيث
هجوم إرهابي.. والإنتاج مستمر
وأشار إلى أن "المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران."
وشدد على أن استهداف خط الأنابيب يهدف للإخلال بإمدادات النفط العالمية.
كما أكد الفالح استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.
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