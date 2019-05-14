أرامكو: إمدادات عملائنا من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة الحادث الإرهابي

استجابت أرامكو السعودية لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب شرق غرب، إثر هجومٍ تخريبي بواسطة طائرات بدون طيار على محطتي الضخ رقم 8 و 9. وبشكل احترازي، أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب حيث تمت السيطرة على الحادث بعد أن خلّف أضرارًا محدودة في المحطة رقم 8. وتؤكد أرامكو السعودية عدم وقوع أي إصابات وأن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث.



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