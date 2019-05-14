الرئيس الفلسطيني يدين عمليات تخريب أربع سفن بالقرب من المياه الإقليمية للدولة

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عمليات التخريب التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، واصفاً هذا العمل بالإجرامي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وأكد الرئيس عباس - في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - على الموقف الفلسطيني الثابت بالوقوف مع دولة الإمارات والدول العربية الشقيقة كافة، ضد أي عدوان خارجي.
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