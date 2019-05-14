السودان يدين عمليات التخريب لأربع سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة

أدانت جمهورية السودان بأقوى العبارات عملية التخريب التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان بثته وكالة السودان للأنباء، رفضها أي تهديد لسلامة حركة الملاحة البحرية في تلك المنطقة أو أي ممر مائي دولي، وأي محاولة لتهديد أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتين أو استهداف مصالحهما التجارية.

وأعلنت الخارجية دعم السودان الكامل للاجراءات التي تتخذها الإمارات والسعودية لحماية أمنهما وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية للبلدين.

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