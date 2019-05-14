إطلاق حملة إلكترونية لمطالبة "جوجل" بالاعتراف بفلسطين في خرائطها

أطلق الفلسطينيون حملة إلكترونية لمطالبة شركة "جوجل" العالمية بالاعتراف بفلسطين في خرائطها.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، على حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن 400 ألف شخص انضموا إلى الحملة خلال يوم واحد من إطلاقها.

وانتقد عريقات شركة جوجل بسبب تغييبها فلسطين بخرائطها، معتبراً ذلك "إهانة كبيرة للشعب الفلسطيني ويقوض جهود ملايين الأشخاص، الذين شاركوا في الحملة لتأمين الاستقلال الفلسطيني والتحرر من الاحتلال والقمع الإسرائيلي".

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واعتبر موقع إلكتروني جرى إطلاقه لدعم الحملة أن شركة جوجل "سواء عن قصد أو غير ذلك تجعل نفسها متواطئة في التطهير العرقي للحكومة الإسرائيلية لفلسطين". وجاء في الموقع "هذه مشكلة مهمة، حيث تعتبر خرائط جوجل الآن أمراً نهائياً من قِبل أشخاص من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصحفيين والطلاب وغيرهم ممن يقومون بإجراء بحث في الوضع الإسرائيلي الفلسطيني".

ودعا الموقع إلى الانضمام في دعوة جوجل للاعتراف بفلسطين في خرائطها ولتعيين الأراضي الفلسطينية "التي تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني وتحديدها" ومشاركة ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

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