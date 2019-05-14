كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني يخرج عن صمته تزامنا مع تحذيرات من حرب مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران والشعب الإيراني أكبر وأعظم من أن يستطيع أحد أن يهددها، وذلك وسط تحذيرات من زيادة التوتر ونشوب حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد روحاني لدى استقباله، مساء الاثنين، حشدا من العلماء والمثقفين على أن الثورة الإسلامية في إيران ليست حكرا على مذهب خاص وأن جميع أبناء الشعب وجميع المذاهب سجلت حضورها ومشاركتها الفاعلة في ساحات الثورة، وفقا لوكالة مهر.

وأشار الرئيس روحاني إلى المشاركة الفاعلة لأهل السنة في جميع ساحات الثورة، وقال إن أهل السنة سجلوا حضورهم في جميع الساحات ولا سيما على صعيد الانتخابات وعند صناديق الاقتراع حيث انتخبوا ممثليهم في البرلمان.

وقال: "إننا نواجه اليوم تهديدات مختلفة من قبل الأعداء ولكن إيران والشعب أكبر وأعظم من أن يستطيع أحد أن يهددها وبمشيئة الله سنتمكن من اجتياز هذه المرحلة الصعبة شامخين في ظل هزيمة الأعداء".

أجرت مقاتلات أمريكية، أمس الاثنين، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.

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ويأتي هذا القرار بعد أن نشرت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باتريوت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادت إيرانية للهجوم ضدها.

ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وصول قاذفات أمريكية من طراز B-52، إلى قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في دولة قطر.

وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة 10 مايو، تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب "رويترز".

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.