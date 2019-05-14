كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق في مزاعم التعذيب في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تحقيق شامل وفعال ومستقل في وفاة رجل لبناني يُزعم أنه تعرض للتعذيب على أيدي مخابرات الشرطة اللبنانية.

وقالت ميشيل باتشيليت، إن حسن ديكا، توفي يوم السبت على الرغم من العديد من التدخلات من قبل مجموعة متنوعة من كيانات الأمم المتحدة مع السلطات اللبنانية بعد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه بتهم تتعلق بالمخدرات في نوفمبر.

وأضافت "باتشيليت"، اليوم الثلاثاء، أن وفاة "ديكا" "تسلط الضوء على ما يبدو أنه عدد من الإخفاقات الخطيرة للغاية في النظم القانونية والسجون في لبنان".

وكما جاء بشبكة "فوكس نيوز"، أشارت إلى أن الذين أمروا بالجريمة يجب أن يحاسبوا.

وقال والد ديكا، توفيق، إن ابنه أُصيب بشلل جزئي في ساقه اليسرى. تم نقله إلى المستشفى في أوائل أبريل وبقي هناك حتى وفاته.