كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإيراني يزور الهند وسط تراجع عائدات النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية الإيراني بنظيرته الهندية في نيودلهي، بعد أيام من قرار الهند اتباع القيود الأمريكية على شراء النفط الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، إن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أجرى مناقشات مع وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج، اليوم الثلاثاء، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع المتطور في أفغانستان.

إيران هي ثالث أكبر مورد للنفط للهند بعد العراق والمملكة العربية السعودية. اشترت الهند 23.6 مليون طن من النفط الإيراني في السنة المالية المنتهية في مارس 2019.

وقالت الهند، إنها ستشتري النفط الخام من الدول الرئيسية المنتجة للنفط لحماية مصالحها.