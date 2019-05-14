كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون أمنيون: تزايد معدل جرائم معاداة السامية في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولون أمنيون ألمان، أن عدد حوادث معاداة السامية وكراهية الأجانب ارتفع في البلاد العام الماضي، على الرغم من الانخفاض الشامل في الجرائم ذات الدوافع السياسية.

وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية بنسبة 19.6 ٪ إلى 1,799 - 89.1 ٪ من تلك التي تنطوي على مرتكبي اليمين المتطرف.

وكما جاء، ارتفعت حوادث كراهية الأجانب بنسبة 19.7٪ إلى 7،701 وسط ارتفاع إجمالي في جرائم الكراهية إلى 8,113 من 7,913.

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وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر، اليوم الثلاثاء، إن الجرائم ذات الدوافع السياسية تراجعت بنسبة 8.7٪ في 2018 إلى 36،062 حادث، مشيدًا بالاتجاه، لكنه أشارإلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة للغاية.

وشكلت الجرائم اليمينية معظم الحوادث عند 20,431، بانخفاض 0.4 ٪. من بين هؤلاء، 1,115 شاركوا في أعمال العنف، بزيادة 2.3 ٪.

وانخفضت الجرائم اليسارية بنسبة 18.4 ٪ إلى 7,961 حادث. كان التراجع في الجرائم العنيفة التي ارتكبت على الجانب الأيسر أكبر - حيث انخفض بنسبة 31.9 ٪ إلى 1,340 حادث. أكثر من نصف الجرائم العنيفة كانت ضد الشرطة.