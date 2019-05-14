كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة روسية تحلق فوق مواقع عسكرية استراتيجية أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت طائرة عسكرية روسية من طراز Tu-154M LK-1، إلى الولايات المتحدة لتنفيذ تحليقات مراقبة، في إطار المعاهدة الدولية الخاصة بالأجواء المفتوحة.

وذكر مصدر عسكري روسي، لوكالة إنترفاكس، أن الطائرة الحربية الروسية، هبطت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في قاعدة رايت باترسون الجوية، القريبة من مدينة دايتون في ولاية أوهايو.

وأشار المصدر، إلى أن الطائرة، أقعلت يوم الاثنين من مطار تشكالوفسكي بريف موسكو، وفي طريقها إلى الولايات المتحدة، هبطت في قاعدة ترينتون الجوية في كندا.

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من جانبها، أفادت صحيفة "النجمة الحمراء" الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية، بأن مفتشين روس، سيقومون برحلة مراقبة على متن طائرة من طراز Tu-154M LC-1 فوق الولايات المتحدة، في الفترة من 12 إلى 20 مايو في إطار معاهدة الأجواء المفتوحة.

ودخلت هذه المعاهدة الموقعة عام 1992 في هلسنكي حيز التنفيذ عام 2002 وهي تتيح لـ34 دولة وقعت اتفاقات مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، التحليق فوق أراضي بعضها البعض للتثبت من التحركات العسكرية وإجراءات مراقبة الأسلحة والأمن.