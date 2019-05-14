كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلقان في حالة تأهب قصوى بسبب الفيضانات في البوسنة وكرواتيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاصت الأنهار في البوسنة وكرواتيا وأغرقت عشرات المنازل والطرق، مما جعل البلقان في حالة تأهب قصوى بعد أن تسببت فيضانات عام 2014 في مقتل العشرات من الأشخاص وغرقت أماكن واسعة في المنطقة.

اتخذت عدة مجتمعات محلية في شمال ووسط البوسنة إجراءات طارئة اليوم الثلاثاء، وحثت السكان الذين يعيشون بالقرب من الأنهار على إخلاء منازلهم، وألغت بعض المدارس الفصول، بينما تعطلت إمدادات الكهرباء والمياه.

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وتسبب هطول الأمطار أيضا في انهيارات أرضية، وإغلاق الطرق المحلية، ودمر نهر فربانيا جسرًا مؤقتًا للمشاة بالقرب من مدينة بانيا لوكا.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن السكان يخشون تكرار فيضانات مايو 2014 التي دمرت المنطقة.

وفي سياقٍ متصل، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكرواتية، إن رجال الإطفاء أنقذوا ثمانية سياح، بينهم طفلان، في المنطقة الوسطى.