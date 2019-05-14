كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الباكستاني يسخر من رئيس الوزراء الهندي بسبب تصريحاته الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إلى الجوقة التي سخرت من تصريحات رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأنه أعطى سلاح الجو الهندي الضوء الأخضر لإجراء غارات جوية على معسكر إرهابي في بالاكوت على الرغم من سوء الأحوال الجوية، لأن "الغيوم يمكن أن تساعد طائراتنا بالفعل في الهروب من الرادارات".

وقال "قريشي"، بعد اجتماع لجنة الجمعية الوطنية للشؤون الخارجية: "إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، كل ما يمكنني قوله هو؛ إذا كنت تعتقد أن الرادارات لا تعمل على الرغم من إسقاط طائرتين، ماذا سيحدث عندما تعمل الرادارات".

وأضاف وزير الخارجية، أن سلاح الجو الباكستاني سيسقط الطائرات الحربية الهندية على الرغم من خروجها من "وراء الغيوم".

وتابع: "يمكن لمودي أن يحاول استهداف باكستان من وراء الغيوم عدة مرات كما يريد ولكن صقور القوات الجوية الباكستانية لن تسمح لهم بالرحيل".