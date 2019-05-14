الترجي التونسي “يضغط” على “الكاف” قبل مواجهة الوداد في نهائي العصبة

من أجل الضغط على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وفي محاولة لشن حرب نفسية على فريق الوداد البيضاوي، قبل نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، قرر نادي الترجي التونسي، مراسلة “الكاف”، بخصوص الطاقم التحكيمي الذي سيدير المباراة النهائية بين الفريقين.
وحسب تقارير صحفية تونسية، اليوم الثلاثاء، فإن الترجي التونسي، راسل الاتحاد الإفريقى للعبة مطالبا بتعيين طاقم تحكيمي كفئ وقادر على إدارة النهائي بشكل جيد، دون أخطاء فادحة، ترجح كفة فريق على آخر.
وأكدت التقارير ذاتها، أن النادي التونسي “متخوف” من التحكيم في المباراة النهائية، ويرغب في في تعيين حكم كفئ، حتى ” لا يتكرر ما حدث لمواطنه الصفاقسي التونسي، في نصف نهائي كأس “الكاف” أمام نهضة بركان”، على حد تعبير الإعلام التونسي.
وتدخل هذه الخطوة في إطار الحرب النفسية التي يشنها الفريق التونسي، من أجل الضغط على الحكام أولا والفريق المغربي ثانيا.
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