مروع.. أب يذبح ابنته بالعرائش ويحفر قبرها بالمنزل 

في جريمة مروعة، أقدم أب على ذبح ابنته القاصر، نهاية الأسبوع الماضي، بجماعة ريصانة بإقليم العرائش.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الأب حاول دفن ابنته، قبل أن يفتضح أمره من لدن زوجته.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المتهم وبعد بقائه وحيدا رفقة ابنته القاصر، قام بذبحها، وبدأ بحفر قبر لها داخل المنزل، إلا أنه فوجيء بدخول زوجته، التي وبمجرد مشاهدة ابنتها مذبوحة، أطلقت العنان للصراخ، ما دفع الجيران إلى التدخل.
وقد تم إعتقال الأب من طرف الدرك الملكي، فيما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للامريم.
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