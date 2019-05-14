أعلنت الشرطة السريلانكية، أمس الإثنين، أنها فرضت حظرا للتجوال في شتى أنحاء البلاد من الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي) حتى الساعة الرابعة صباحا.
وفرضت سلطات البلاد هذا الحظر إثر تفجر لأعمال عنف طائفية منذ تفجيرات عيد القيامة، حيث استهدف متشددون كنائس وفنادق معظمها في كولومبو مما أسفر عن سقوط أكثر من 250 قتيلا في هجوم أعلن تنظيم (داعش) مسؤوليته عنه.
وكانت شرطة سريلانكا قد أطلقت، في وقت سابق من اليوم، الغاز المسيل للدموع على حشود هاجمت مساجد ومتاجر مملوكة لمسلمين، كما فرضت حظرا مؤقتا على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات بما في ذلك واتساب بعد أن ن سب اشتباك وقع في جزء آخر من البلاد إلى نزاع على فيسبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مهاجمة المساجد والمسلمين.. سريلانكا تفرض حظر تجول في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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