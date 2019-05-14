أول طاقم تحكيم نسائي في مسابقات الاتحاد الآسيوي للرجال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن طاقم تحكيم نسائي سيقود مباراة للرجال للمرة الأولى في تاريخ مسابقته، وذلك في مباراة فريقي يانغون يونايتد من ميانمار وناغا وورلد الكمبودي، غدا الأربعاء ضمن كأس الاتحاد.

وستكون اليابانية يوشيمي ياماشيتا الحكم الرئيس للمباراة، بمعاونة مواطنتيها ماكوتو بوزونو ونومي تيشيريغو.

وكان على الثلاثي التحكيمي اجتياز اختبار اللياقة البدنية، ومطابقة متطلبات الحكام من الرجال قبل اختيارهن، وتعيينهن في الوقت المناسب “لأنهن أيضا جزء من 12 حكمة سيمثلن آسيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019 في يونيو” بحسب ما أفاد الاتحاد القاري.

وقالت ياماشيتا التي شاركت في نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما 2018، وكأس آسيا للسيدات 2018 في الأردن :”هذا هو أحد أحلامي. لقد عملنا بجهد كبير وهذه هي النتيجة. يجب أن أشكر الاتحاد الآسيوي لمنحنا هذه الفرصة والدخول في كتب تاريخ التحكيم الآسيوي”.

Advertisements

وأضافت “إنه إنجاز مهم بالنسبة لنا، لأن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها ثلاث سيدات التحكيم في بطولات الأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، وتأتي أهمية ذلك أيضا كونها قبل نهائيات كأس العالم للسيدات، حتى نبذل قصارى جهدنا في كل مباراة”.

بدورها، رأت تيشيروغي “نعلم أنها ستكون مباراة صعبة لأن اللاعبين لديهم شخصيات ومزاجات مختلفة. عملت بجد مع مدربي الشخصي وأنا سعيدة لأنني اجتزت اختبار اللياقة البدنية”.

كما ستعمل المساعدتان كيم كيونغ-مين ولي سيول جي في مباراة كأس الاتحاد الآسيوي بين سيريز نيغروس وبيكاميكس بينه-دونغ إلى جانب الحكم كيم داي-يونغ.