مدرب المنتخب الهولندي يتحسر لعدم اختيار زياش اللعب مع هولندا: “كان ليكون نجم المنتخب”

عبر الهولندي غوس هيدينك، واحد من أشهر المدربين الهولنديين، عن “أسفه” و”حسرته” لعدم اختيار حكيم زياش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، حمل ألوان منتخب “الطواحين” واختياره اللعب رفقة المنتخب المغربي لكرة القدم.

وفي تصريحات، نقلتها صحيفة ” ELFVoetbal”، قال هيدينك إنه “متأسف للغاية لأن زياش ليس الآن لاعبا للمنتخب البرتقالي، لقد ناديت عليه للمنتخب عندما كنا سنواجه منتخب لتوانيا، غير أنه تعرض للإصابة حينها”.

واعتبر المتحدث ذاته، بأن طريقة لعب زياش تلائم كثيرا المنتخب الهولندي، ” فأجاكس لديها نفس طريقة لعب منتخب هولندا، وأعتقد أن زياش كان ليكون واحدا من نجوم المنتخب، إنه لاعب مقاتل، ويزاوج بين المهام الهجومية والأدوار الدفاعية”.

وسطع نجم “أسد الأطلس” هذا الموسم رفقة فريق العاصمة الهولندي، بعد أن سجل 21 هدفا، ومرر 23 تمريرة حاسمة، في 48 مباراة، كما قاد فريقه “بشكل شبه رسمي” للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، وكذا لقب الكأس، بالإضافة إلى وصوله لنصف نهائي دوري أبطال أروبا.