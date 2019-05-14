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رحيل الممثل اللبناني رفيق نجم

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي يوم أمس الإثنين، الممثل اللبناني القدير، رفيق نجم، عن عمر يناهز الـ66 عاما، إثر إصابته بذبحة قلبية، مخلفا وراءه باعا طويلا في المسرح والسينما اللبنانية.

وكان نجم قد نال شهرته أولا بعد ظهوره في مسرحيتين للموسيقي والمخرج زياد الرحباني، مسرحية "بالنسبة لبكرا شو؟" عام 1978 والتي أدّى فيها دور "نجيب"، ومسرحيّة "فيلم أميركي طويل" عام 1980، أدّى فيها دور عبد الأمير، المريض النفسي وأستاذ المنطق في الجامعة الذي يسعى لكتابة كتاب يكشف فيه الحقيقة والمؤامرة، قبل ان يتشاجر مع الرحباني، ويحل مكانه بطرس فرح، كما أوضح في إحدى مقابلاته.

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وإلى جانب دوريه الشّهيرين مع الرّحباني، شارك نجم في أفلام مارون بغدادي، مثل "لبنان بلد العسل والبخور" (1987)، وسمير الغصيني في أفلام مثل "نساء في خطر" (1981)، و"لعبة النساء"  (1982)، و"المغامرون" (1981)،  و"حسناء وعمالقة" (1981)، وغيرها من الأفلام الأخرى.

 

 

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