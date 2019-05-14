رمضان في عكا: آمال التجار بانتعاش السوق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تمتاز مدينة عكا بجمالها وبحرها وأزقتها وتراثها العريق، ما يجعلها وجهة للزائرين من مختلف أنحاء البلاد الذي يقصدون سوق البلدة القديمة في شهر رمضان والأعياد المختلفة.

تجول "عرب 48" في سوق عكا القديمة والتقى عددا من التجار بهدف تسليط الضوء على النشاط السياحي والحركة التجارية هناك.

عند دخول السوق تعبق رائحة السمك من البسطات المنتشرة بالمكان، وكذا رائحة البخور من محلات العطارة، ورغم أن حركة الشراء متوسطة بعض الشيء من حيث إقبال الزبائن إلا أنه تمر مجموعات سياحية، إضافة إلى العشرات من الزائرين ما ينشط الحركة التجارية.

القدس والضفة الغربية

وقال صاحب محل "حلويات أبو القاهر"، علي غوارنة، لـ"عرب 48" إن "الحركة التجارية في رمضان هذا العام أفضل من العام الماضي، إذ أنه تصل العديد من المجموعات السياحية من منطقة الضفة الغربية والقدس، وبشكل عام الأجواء الرمضانية في عكا مميزة".

وأضاف أن "الأجواء الرمضانية في عكا تجذب الكثير من العائلات في ساعات النهار وبعد الإفطار، ونحاول كتجار وأصحاب محلات تجارية في السوق القديمة بذل جهد أكبر لتقديم خدمة مميزة للزائرين".

ضيوف واستقبال

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وأشار بائع السمك غوار زكور إلى أن محله التجاري يعمل منذ العام 1974، وقال لـ"عرب 48": "بحمد الله هذا العام يوجد إقبال كبير على السوق القديمة، والسوق مفتوحة لاستقبال الزائرين في ساعات النهار وهناك محلات تجارية تفتح كذلك في ساعات الليل".

وأضاف: "نحن في عكا نحب الضيوف ونكرمهم، وأصحاب المصالح التجارية يقدمون خدمات مع أجواء جميلة للزبائن، وتعتبر سوق عكا القديمة من أهم المعالم السياحية والأثرية المميزة، وتتوفر المنتوجات الخاصة بالسوق".

حوانيت وسوق

وتحدث صاحب محل العطارة، سعيد أبو سلطان الجارحي، على نقيض أصحاب المحلات التجارية الأخرى، وقال لـ"عرب 48" إن "الحركة التجارية هذا العام ضعيفة مقارنة مع العام الماضي، وقد يكون لهذا عدة أسباب منها أننا في الثلث الأول من شهر رمضان ولا تحتاج بعد الناس لتأتي للسوق القديمة، كذلك يفضل الزبائن التوجه إلى المجمعات التجارية بدلا من المجيء إلى السوق بسبب وجود مواقف للسيارات قريبة هناك، أما ما يميز سوق عكا القديمة فهو ما يجده الزبائن من منتوجات طازجة ومعاملة مميزة من أهالي عكا واستقبال مميز للزائرين".

وأشار إلى أن "المبادرات قد تساعد لتنشيط الحركة التجارية ودعم اقتصاد العرب في عكا، والجميع يعرف مدينة عكا بجمالها ونحن ندعوهم لزيارتها والتمتع والتسوق فيها، ولكن تبقى حاجة لتحفيز الناس لزيارة عكا".

ويرى أصحاب المحلات التجارية بأن الحركة التجارية ستشهد نشاطا في الأيام المقبلة، وخصوصا في الأيام الأخيرة من رمضان وبدء التجهيزات لعيد الفطر.