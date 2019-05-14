أتلتيكو مدريد يستسلم أمام برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان بات قريبا أكثر من أي وقت مضى من مغادرة أتلتيكو مدريد والانضمام لصفوف برشلونة.

وبحسب ما نقلته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن أتلتيكو استسلم فيما يخص إمكانية بقاء غريزمان داخل "واندا ميترو بوليتانو"، في ظل تأكده من اتفاق اللاعب مع البارسا على كل تفاصيل الصفقة.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن هناك اجتماع سوف يعقد هذا الأسبوع بين إدارتي برشلونة وأتلتيكو مدريد من أجل الاتفاق على قيمة الصفقة.

ولفتت إلى أن هناك خيار آخر هو أن يدفع برشلونة، الشرط الجزائي في عقد غريزمان، والذي سيصبح بقيمة 120 مليون يورو، بداية من 1 تموز/يوليو المقبل.

وشهد الصيف الماضي مفاوضات مكثفة بين برشلونة وغريزمان، حيث كان الأخير قريبا للغاية من الرحيل إلى كامب نو، قبل اتخاذ قرار مفاجئ بالبقاء مع أتلتيكو مدريد.