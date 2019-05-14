غاريث بيل يقترب من العودة إلى البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن أيام النجم الويلزي غاريث بيل مع ريال مدريد الإسباني باتت معدودة، بعدما خرج من حسابات مدرب الأخير زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "صن"، إن غاريث بيل يقترب من العودة للدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، بعدما عرضه ريال مدريد، على ناديه السابق توتنهام، للتخلص منه.

وذكرت الصحيفة أن توتنهام سيقدم عرضًا لريال مدريد، لاستعارة خدمات غاريث بيل لمدة مواسم واحد، في ظل صعوبة شراء عقده بالكامل.

ورجحت الصحيفة البريطانية أن غاريث بيل سيعود مجددًا لتوتنهام على سبيل الإعارة، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني لريال مدريد، وراتب أسبوعي للاعب يقدر بنحو 250 ألف جنيه إسترليني.

وسيضطر غاريث بيل، إلى قبول راتب أقل بكثير مما يحصل عليه في ريال مدريد، حيث يتقاضى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو رقم يصعب على توتنهام توفيره للنجم الويلزي.