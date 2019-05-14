شفاعمرو: تمديد حظر النشر بجريمة قتل غسان عوكل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الثلاثاء، أمر حظر النشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في جريمة قتل غسان عوكل (50 عاما) من مدينة شفاعمرو.
وبموجب قرار المحكمة فإن أمر حظر النشر سيكون ساري المفعول لغاية 12.6.2019.
وقُتل غسان عوكل في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو بتاريخ 13.4.2019.
تجدر الإشارة إلى أنه قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2019، ولغاية اليوم، 22 شخصا، آخرهم الفنان توفيق زهر (57 عاما) ظهر يوم الإثنين الموافق 6.5.2019 في جريمة إطلاق نار على مخبز بالناصرة حيث كان فيه برفقة حفيدته.
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