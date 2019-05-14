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انت الان تتابع تفاصيل خبر 4 قتلى في تفجير انتحاري وسط العاصمة الصومالية والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 01:54 مساءً - قُتل أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، في تفجير انتحاري نفذته حركة "الشباب"، استهدف مركزاً حكومياً وسط العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب مصدر أمني وشهود عيان.
وقال مصدر بالشرطة في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن انتحارياً فجّر سيارة مفخخة داخل مقر ناحية "ورطيغلي"؛ وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف العاملين.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن حصيلة الضحايا الأولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
من جهته، أفاد أحد شهود العيان للوكالة بأنه رأى 4 جثث ملقاة في مقر الناحية.
وأكد المصدر أن عدد المصابين بلغ نحو 10 أشخاص على الأقل، مشيراً إلى أن بينهم موظفين حكوميين.
ولم يصدر عن الجهات الرسمية أية بيانات عن الهجوم، في حين تبنَّت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالت الحركة في بيانٍ نشرته على حساب لها بموقع "تويتر"، إن العملية قتلت عدداً من المسؤولين الحكوميين.
ويعيش سكان العاصمة مقديشو قلقاً متزايداً على أمنهم، إثر تكثيف حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، هجماتها التفجيرية في العاصمة.
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