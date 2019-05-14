شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستنكر هجوم الحوثيين بطائرات مسيرة على محطتي نفط في السعودية والان مع التفاصيل

استنكرت دولة البحرين تستنكر الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة على محطتي ضخ للنفط وسط السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية قدمت تطمينات للعالم بعدم تأثر تصدير النفط رغم توقف محطتي ضخ عن العمل جراء استهداف حوثي عبر طائرة مسيرة.

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وفي وقت سابق، أكدت السلطات السعودية استهداف الحوثيين لمنشأتين نفطيتين في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، في حادث غير مسبوق يظهر إصرار طهران على تحريك وكلائها ضد إمدادات النفط.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية إنه : ”ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك 1440هـ الموافق 14 مايو 2019م، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق – غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات ”درون “ بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه – بفضل الله – بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة“.

وأضاف البيان أنه ”قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي“.