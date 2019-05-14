شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. التحالف يقصف معسكرا للمليشيا في مديرية عبس والان مع التفاصيل

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، أيار 14، 2019، معسكرا للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن معسكر اللواء 25 ميكا في مديرية عبس بالمحافظة تعرض لقصف جوي عنيف.

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وأفادت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من داخل المعسكر.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وكثف التحالف، خلال الأيام الماضية، غاراته على مواقع وتحركات المليشيا في عبس وحرض ومستبأ بالمحافظة.