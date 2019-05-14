شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مقتل 4 أشخاص بتفجير انتحاري في الصومال والان مع التفاصيل

هز انفجار عنيف العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الثلاثاء، أيار 14، 2019. وقالت مصادر إعلامية إن الانفجار الانتحاري استهدف مركزا محليا وسط العاصمة. Advertisements وأضافت المصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. ورجحت المصادر ارتفاع عدد القتلى نظرا إلى وجود مصابين في حالات خطرة. ونفذت حركة الشباب الصومالية المدعومة من قطر عدة عمليات في العاصمة وغيرها.

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