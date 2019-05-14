شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. غريفيث يعرب عن قلقه من التصعيد العسكري في الضالع والان مع التفاصيل

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه البالغ من التصعيد الجاري في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وناشد غريفيث، اليوم الثلاثاء، أيار 14، 2019، جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

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وأكد المبعوث الأممي أن أي تصعيد عسكري، يهدد التقدم نحو إحلال السلام في البلاد.

وحاولت مليشيا الحوثي إحراز تقدم في سناح صباح اليوم عبر هجوم مباغت.

وتشهد جبهات شمال الضالع، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والمليشيا.