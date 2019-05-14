شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. غريفيث يعرب عن قلقه من التصعيد العسكري في الضالع والان مع التفاصيل
أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه البالغ من التصعيد الجاري في محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وناشد غريفيث، اليوم الثلاثاء، أيار 14، 2019، جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأكد المبعوث الأممي أن أي تصعيد عسكري، يهدد التقدم نحو إحلال السلام في البلاد.
وحاولت مليشيا الحوثي إحراز تقدم في سناح صباح اليوم عبر هجوم مباغت.
وتشهد جبهات شمال الضالع، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والمليشيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. غريفيث يعرب عن قلقه من التصعيد العسكري في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.