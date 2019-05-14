شكرا لقرائتكم خبر عن عباس يؤكد وقوف بلاده مع الإمارات ويدين تهديد الملاحة الدولية والان مع التفاصيل

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا للعين الإخبارية.

وقال بيان رئاسي فلسطيني: "أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الاعتداءات التي تعرضت لها 4 سفن، الأحد، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان".

ووصف العمل بـ"الإجرامي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة، الأمر الذي نرفضه وندينه".

وتابع عباس: "نؤكد موقفنا الفلسطيني الثابت أننا نقف مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والدول العربية الشقيقة كافة، ضد أي عدوان خارجي".

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الإمارات: تعرض 4 سفن تجارية للتخريب قرب المياه الإقليمية ولا أضرار بشرية.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أكدت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحا لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.

وقالت الخارجية، في بيان، إن الجهات المعنية بالإمارات قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ويجري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأكدت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، نافية الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء.