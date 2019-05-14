شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توزع 100 طن من المواد الغذائية في ولاية كسلا بالسودان والان مع التفاصيل

أشرفت سفارة الإمارات في السودان على توزيع أكثر من 100 طن من المواد الغذائية على نحو 20 ألف شخص في مختلف مدن ولاية كسلا وذلك ضمن المساعدات المقدمة من حرم ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم والتي توزعها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .

ووفق وكالة "وام" وجه أهالي في ولاية كسلا - التي تقع شرق السودان - الشكر إلى إمارات الخير والإنسانية والوفاء والعطاء ووفد الهلال الأحمر الإماراتي .

وأشادوا بالقيادة الحكيمة للدولة ووقوفها الدائم مع السودان داعين الله أن يوفق الإمارات وأهلها لمزيد من التقدم والازدهار.