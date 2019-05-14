شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يحبط هجوماً لميليشيا الحوثي جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل

أحبط الجيش الوطني، الإثنين، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة.

وحاولت عناصر من الميليشيا الحوثية، أمس الإثنين، التقدم نحو مواقع الجيش، شمالي مديرية حيس، لكنه أحبط محاولتها، ومنعها من التقدم، وفق ما ذكر موقع "سبتمبر نت".

وأجبر الجيش الوطني المهاجمين من الميليشيا الانقلابية على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى.

وصدت قوات الجيش اليمني هجوماً حوثياً مماثلاً على مواقع محررة في مديرية التحيتا، وأجبر الجيش الميليشيا على التراجع والفرار، بعد سقوط عدد منهم بين قتيل وجريح.