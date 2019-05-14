شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر مخازن أسلحة للحوثيين في حجة والان مع التفاصيل
شنت مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي الداعم للشرعية الإثنين، غارات على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
وتركزت الغارات على تجمعات الميليشيا الحوثية غربي بني حسن بمديرية عبس، واستهدفت أخرى مخزن أسلحة، شرقي مديرية مستبأ غربي محافظة حجة، وفق ما نقل موقع "سبتمبر نت" أمس الإثنين.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا الحوثية بعبس، وتدمير كامل لمخزن الأسلحة في مستبأ.
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