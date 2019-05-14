العراق يدين بشدة العمليات التخريبية التي طالت أربع سفن في المياه الإقليميَّة لدولة الإمارات

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:40 مساءً, 14 مايو 2019 م المناطق - واس أعرِب العراق عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمليات التخريبية التي طالت أربع سفن في المياه الإقليميَّة لدولة الإمارات العربيَّة المتحدة أمس الأول.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم عن تضامُن العراق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مُواجَهة التحدِّيات، والتصدِّي لكلِّ المُحاوَلات الرامية لزعزعة أمنها واستقرارها وسلامة مُواطِنيها.

واعتبر العراق ما تعرَّضت له هذه الناقلات من تخريب مُهدِّدا لأمن الخليج كلـِّه؛ لأنَّ اختلال الأمن بالمنطقة يؤثر على جميع دول المنطقة وُشدِّد على أهمِّية تضافر الجُهُود للتصدِّي لأيِّ تهديد، واتخاذ إجراءات لحفظ أمن واستقرار هذه المنطقة المُهمَّة دولـيّاً.

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