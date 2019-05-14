كيا تيلورايد 2020 الجديدة ..نموذج السيارة العصرية متعددة الخيارات

ومنذ الوهلة الأولى كان الهدف من تصميم سيارة كيا تيلورايد هو توضيح نوع التواجد المرتبط بسيارات (SUV)متعددة الإستخدام الأسطورية الأصلية، حيث إنها كبيرة وجريئة، وتتميز بالمتانة التي تضمن إرتيادها لجميع الأماكن والقدرة على فعل أي شيء، كما تشير اللمسات الخارجية المتطورة إلى أن سيارة تيلورايد تتميز أيضًا بالفخامة والرفاهية الداخلية، وتشتمل مزايا التصميم الرئيسية على غطاء طويل عريض وشبك أمامي واسع "على هيئة أنف النمر"(Tiger Nose)، مما يشير إلى قوتها الكبيرة، هذا إلى جانب المصابيح الأمامية الجريئة المصفوفة على نحو رأسي والمصممة لتعكس القوة والثبات، ومصابيح LED خلفية مقلوبة على شكل حرف" L"، كما تعكس لوحات سيارة كيا تيلورايد المطولة على الجزء الأمامي للغطاء وعلى الباب الخلفي هوية مميزة لسيارات الدفع الرباعي المميزة (SUV) من كيا.لقد تم تصميم سيارة كيا تيلورايد لتكون قادرة على تحدي مجموعة واسعة من ظروف القيادة والتمتع بها وكسب الثقة، كما تتميز سيارة الدفع الرباعي (SUV) بمجموعة من المزايا التي تسهم في متعة القيادة المتجاوبة وفي أدائها.

أداء السيارة

سيارة كيا تيلورايد مزودة بمحرك كيا (Atkinson Cycle ‘Lambda II) سعة 3.8 لتر (بنظام الحقن المباشر للبنزين)، وقوة 291 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم دوران 355 نيوتن متر (36.2 كجم-م) عند 5,200 دورة في الدقيقة، وفي ظل وجود ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، يمكنك الاختيار من بين أربعة أوضاع للقيادة في سيارة كيا تيلورايد هي: الذكية (Smart)، والبيئية (Eco)، والرياضية (Sport)، والراحة (Comfort)، حيث أن كل وضع يتميز بإعدادات مختلفة لتوليد قوة الدفع، ومجموعة القيادة، وجهود التوجيه، للسماح للسائقين بإختيار وضعية القيادة الخاصة بهم في أي لحظة.



وتوفر سيارة كيا تيلورايد أيضًا نظام الدفع الرباعي الاختياري النشط حسب الطلب (AWD) لزيادة ثقة السائق في تحدي كافة الظروف، حيث يعزز نظام الدفع الرباعي (AWD) من أداء قيادة السيارة من خلال التوزيع الفعال لعزم الدوران بين العجلات الأمامية والخلفية وفقًا لظروف الطريق ومدخلات السائق.

كما تعتبر سيارة كيا تيلورايد أيضًا أول سيارة تطبق نظام القيادة بحسب التضاريس (Multi Terrain Control system) الجديد من كيا، مما يتيح للسائقين الاختيار من بين ثلاثة أوضاع مختلفة لظروف القيادة: "الطين" و"الرمال" و"الثلج".

داخلية السيارة

لقد تم التخطيط الداخلي لمقصورة سيارة كيا تيلورايد من قبل مصممو كيا في إنشاء مقصورة راقية بمواد متميزة، والاهتمام الشديد بالتفاصيل، بوجود مجموعة من المزايا المريحة.

الأنظمة المتطورة

إن سيارة كيا تيلورايد مزودة بمجموعة من التقنيات المتطورة، حيث أنها تشتمل على حزمة الأجهزة المختلفة بتقنية "Drive Wise" والأنظمة المساعدة للسائق (ADAS) من كيا ، إن سيارة تيلورايد باعتبارها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة من شركة كيا، تتميز بوجود مجموعة شاملة من ابتكارات الأنظمة المساعدة للسائق لتعزيز السلامة وتعزيز ثقة السائقين، والتي تشتمل على:

نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)

نظام المساعدة في عدم الاصطدام الأمامي (FCA)

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إضائة عالية مساعدة (HBA )

نظام تحذير من مغادرة المسار (LDW)

نظام الحفاظ على مسار السيارة (LKA)

شاشة مراقبة النقطة العمياء (BVM)

نظام تحذير السائق (DAW)

التحكم الذكي في السرعة مع نظام التوقف التام ثم الإستمرار

جهاز التنبيه بالمسافة المتاحة عند تحرك السيارة إلى الأمام والخلف لإيقافها

شاشة الرؤية المحيطية (SVM)

إن سيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف لا يمكن أن تكون مفيدة في التطبيق العملي بدون وجود مجموعة من التقنيات المصممة لتعزيز الراحة لأصحابها، لذلك، تم تزويد سيارة كيا تيلورايد بخاصية "تحدث السائق - Driver Talk"، الجديدة، والتي تستخدم ميكروفونًا لتضخيم صوت السائق للركاب في الخلف وتحسين الاتصال، كما تعمل خاصية "الهدوء - Quiet Mode" في سيارة كيا تيلورايد أيضًا على إلغاء نشاط جميع السماعات باستثناء سماعات الصف الأمامي، مما يتيح للركاب في الخلف الاستمتاع بالهدوء.