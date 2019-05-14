انت الان تتابع سريلانكا تحجب «فيسبوك» بسبب الاعتداء على المساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تفجيرات سريلانكا - أرشيفية

أجبرت أحدث العنف التي وقعت ضد المسلمين، في سريلانكا، أمس، الحكومة على حجب شبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الرسائل، بما فيها "فيسبوك" و"واتساب"، اليوم الإثنين، بعد نحو 3 أسابيع من تفجيرات عيد الفصح التي شنها متشددون على كنائس وفنادق، حيث ألقى عشرات الأشخاص الحجارة على المساجد والمتاجر التي يملكها المسلمون، كما اعتدي على شاب بالضرب في بلدة شيلاو على الساحل الغربي أمس، في نزاع بدأ على "فيسبوك"، وفرضت الشرطة حظر تجول في المنطقة حتى الرابعة فجر اليوم، "لاحتواء الوضع المتوتر".

وأظهرت لقطة شاشة لرسائل متبادلة على "فيسبوك" مستخدما يقول باللغة السنهالية: "من الصعب جعلنا نبكي"، موجها سبابا للرجال المسلمين. ورد مستخدم "فيسبوك" آخر يدعي هسمار حميد -ذكر اثنان من السكان المحليين أنه ألقي القبض عليه في وقت لاحق- قائلا باللغة الإنجليزية: "لا تضحك أكثر يوما ما ستبكي"، بحسب رويترز. وأوضحت

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