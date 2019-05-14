غوتيريس: خطاب الكراهية ينتشر مثل النار في الهشيم بمواقع التواصل

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء، للمسلمين في كرايستشيرش بنيوزيلندا، إنه أطلق مبادرات لحماية الأماكن المقدسة والتصدي لخطاب الكراهية.

وقال عند زيارة لمسجد النور، الذي تعرض لهجوم دموي على يد عنصري أبيض في منتصف مارس (آذار) الماضي، أسفر عن مقتل العشرات، إن "خطاب الكراهية ينتشر انتشار النار في الهشيم في وسائل التواصل الاجتماعي. وعلينا إخماده".

وأضاف، "يتم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتعصب، وعلينا أن نظهر التضامن في مواجهة هذه الزيادة الخطيرة في الكراهية".

وقال، إنه اختار كرايستشيرش وجهةً لزيارته التضامنية السنوية "بسبب الهجوم الإرهابي الفظيع الذي تعرض له المسلمون".

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وأضاف، "أردت القدوم إلى هنا بصورة شخصية لنقل حبي ودعمي وإعجابي الكامل والتام".

وقال، إنه أعطى توجهيات لفريق من الأمم المتحدة لتطوير "خطة عمل عالمية" للتعامل مع خطاب الكراهية عبر الإنترنت.

كما توجهت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، إلى باريس لاستضافة ما يسمى بـ"نداء كرايستشيرش" إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن تُعقد القمة غداً الأربعاء، وستشهد التزام مسؤولين كبار من شركات التقنية، وعدد من قادة الدول باتفاق يهدف إلى منع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للإرهاب وتنظيمه، وذلك فى أعقاب هجوم كرايستشيرش الذي خلف 51 ضحية.