ماذا يعني اعتبار الإخوان تنظيماً إرهابياً في ليبيا؟

خطوة ربما تكون تأخرت كثيراً لحسم المسار السياسي الليبي بعد 8 سنوات من الثورة، حيث صوت مجلس النواب الليبي على حظر الإخوان واعتبارهم تنظيماً إرهابياً تمهيداً لملاحقة أعضائه قانونيا، وذلك تزامناً مع العمليات العسكرية التي يجريها الجيش الوطني الليبي في طرابلس ومناطق أخرى لتحريرها من الجماعات المسلحة التي تتعاون مع عناصر الإخوان.

هذا القرار قد يكون نقطة تحول حقيقي في إنهاء الفوضى وإحراز إنجاز سياسي في ليبيا، وذلك من خلال السيطرة على المليشيات الإرهابية من خلال كسر الحلقة التي تربط بينهم وبين عناصر الإخوان وقطع التنسيق بينهما مع القوى الخارجية الممولة لهم.

قرار حاسم

وقال المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري إن قرار اعتبار الإخوان تنظيماً إرهابياً في ليبيا هو قرار حاسم، ولكنه صدر متأخرا، وسيكون له تأثير على الحياة السياسية والعسكرية في الداخل الليبي، وسيكون سبب في عدد من المتغيرات خلال الفترة المقبلة.

وفسر الفيتوري معنى تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، وقال "إن ذلك يعني حظر عناصر التنظيم تماماً وكل من له صلة به وسوف يتم إدانتهم جنائياً، فضلاً عن ملاحقة كل من يروج ويتعاون مع هؤلاء"، مشيراً إلى أن القرار سيعمل على تجفيف منابع التمويل الاقتصادية والسياسية للعناصر المسلحة المتعاونة مع الإخوان.

وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن القرار سيضع الجميع في محله الصحيح، وهو قرار لمصلحة الوطن ويقضي على السرطان المستفحل في البلاد على أيدي الإخوان والمليشيات المسلحة التي تنسق معهم.

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وحول قبول أو رفض المجلس الرئاسي الليبي لهذا القرار قال الفيتوري إن المجلس لا يملك أصلاً القبول أو الرفض، لأنه لم ينتسب للشرعية الليبية يوماً ما، وهو وليد مشوه وولد ميتا ولذلك رأينا الفشل المتتالي للمجلس الرئاسي خلال السنوات الماضية، وتساءل "ماذا جنى الليبيون من من الإخوان سوى سرقة المليارات وإهدار الوقت في عودة الوطن"، حسب قوله.

خراب الإسلام السياسي

أما الخبير السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق فيرى أن هذا القرار يعني حشد كافة الجهود لتعزيز مفهوم الدول الوطنية بعيداً عن مفهوم المصالح الخاصة وتنفيذ الأجندات الخارجية على أيدي تنظيم الإخوان والمسلحين المتعاونين معهم.

وقال معتوق إن قرار تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي يعني القضاء على فكرة التعبئة والحشد ضد الدولة الوطنية، وأنه لم يعد خافياً على أحد الخراب الذي تسبب فيه الإسلام السياسي الذي كان دائماً ضد المصلحة العليا في البلاد.

وتوقع معتوق أن يتم اتخاذ خطوات تصعيدية من قبل الجيش الوطني الليبي، بعد اعتماد هذا القرار، وأن يكون هناك ملاحقة جنائية لعناصر الإخوان الفترة المقبلة من أجل إعادة مؤسسات الدولة كما كانت عليه.

وكان مجلس النواب الليبي صوّت أمس بـ70 نائباً على حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية، وهي خطوة تمهد لملاحقة أعضاء الجماعة قانونا.