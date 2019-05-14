ادعاء طوكيو يطلب تعديل لائحة اتهام كارلوس غصن

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن ممثلي الادعاء في طوكيو تقدموا بطلب لتعديل اتهامهم للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، بخيانة الأمانة، وقدموا المزيد من التفاصيل حول تحويلات نقدية، قالوا إن غصن أجراها مع صديق له.

ويواجه غصن عدة اتهامات بارتكاب عدة مخالفات مالية، والتربح على حساب نيسان موتور، وهو ينفي كل التهم المنسوبة إليه.

وأطلق سراح غصن، الرئيس التنفيذي السابق لنيسان وشريكتها رينو، بكفالة قيمتها 4.5 ملايين دولار في انتظار محاكمته.

ووفق شروط الكفالة، تخضع تحركات غصن واتصالاته لمراقبة وقيود مشددة، للحيلولة دون فراره خارج البلاد، والتلاعب بالأدلة.

وقال غصن، إنه ضحية انقلاب من مجلس الإدارة، واتهم زملاءه السابقين في نيسان "بطعنه في الظهر"، ووصفهم بمنافسين يسعون لتعطيل تحالف أوثق، بين نيسان ورينو، أكبر مساهم فيها.