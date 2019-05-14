لا لقاء بين بوتين وترامب في قمة العشرين

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أنّه لم يتم التوصل لاتفاق على لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين، في تناقض لما أعلنه الرئيس الأمريكي بخصوص لقائه نظيره الروسي.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وكالة انترفاكس "لم تكن هناك أي طلبات، كما لا يوجد أي اتفاقات حتى الآن".

كما أكّد الكرملين أن "الاجتماع بين روسيا والصين والولايات المتحدة بات مستحيلاً وفقاً لبيان الجانب الصيني".