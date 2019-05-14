واس: استهداف محدود لمحطتى الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو

صرح المتحدث الأمنى لرئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، بأنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، حدث استهداف محدود لمحطتى الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمى ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض. وقد باشرت الجهات المختصة مسئولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقا بأى مستجدات بحسب وكالة واس.

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