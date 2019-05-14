مقصلة أردوغان.. سلطات تركيا تعتقل 66 شخصا في 14 ولاية

أصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، قرارات اعتقال بحق 66 شخصا من بينهم 48 عسكريا على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت"، أصدرت النيابة العامة بالعاصمة أنقرة قرارات اعتقال بحق 34 عسكريا بقيادة طيران القوات البرية جمعيهم لا زالوا بالخدمة في إطار التحقيقات المتعلقة بجماعة غولن.

ومن بين هؤلاء المطلوبين 3 ممن يقودون الطائرات العمودية؛ وفقا للمصدر نقلا عن بيان للنيابة.

كما أصدرت النيابة العامة بولاية كوجالي (شمال) قرارات اعتقال بحق 14 عسكريا في عملية شملت 7 ولايات مختلفة بذات التهمة.

وأصدرت النيابة العامة بولاية إزمير (غرب) قرارات توقيف بحق 18 شخصا في 5 ولايات لاتهامهم باستخدام تطبيق "بايلوك" للتراسل.

وحظرت تركيا التطبيق بعد محاولة الانقلاب المزعومة قائلة: "إن أنصار غولن استخدموه لإجراء محادثات سرية، مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصاً".

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وبعد صدور قرار النيابة العامة بدأت فرق مكافحة الإرهاب مداهمة عناوين المطلوبين بشكل متزامن.

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفاً و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.