عاجل.. الجيش الليبي يسقط طائرة تابعة للوفاق في الجفرة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أن الدفاعات الأرضية أسقطت طائرة تابعة لقوات حكومة الوفاق، في محيط منطقة الجفرة. وأوضحت الشعبة، أن الطائرة التي أُسقطت، أقلعت من الكلية الجوية في مصراتة، وفق ما ذكر موقع قناة "218" اليوم الثلاثاء.

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