محكمة أميركية تقضي بتعويض زوجين بملياري دولار!

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أصدرت هيئة محلفين في المحكمة العليا في مقاطعة ألاميدا في ولاية كالفورنيا الإثنين قرارًا يلزم شركة بدفع ملياري دولار إلى زوجين أصيبا بمرض السرطان، بسبب استخدامهما منتجًا زراعيًا.

"الخليج 365" من واشنطن: صدر القرار، بعدما رأى المحلفون أن منتج "راوند أب"، الذي تنتجه شركة مونستا، ويستخدم في الزراعة، كان سببًا لإصابة الزوجين بالسرطان، رغم أن وكالة حماية البيئة الأميركية قالت أخيرًا إن المنتج الذي يحوي عنصر الجليفوسيت لا يشكل مخاطر كبيرة على الصحة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت عام 2015 إن الجليفوسات "ربما يكون مادة تسبب مرض السرطان". وجادل الزوجان ألفا وألبرتا بيلود في المحكمة أنهما أصيبا بالسرطان بسبب استخدامهما منتج الشركة. وتحظر خمسون مدينة أميركية استخدام المنتجات التي تحوي مادة الجليفوسيت.