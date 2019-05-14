دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters نيويورك تايمز: البيت الأبيض يراجع خططا عسكرية بشأن إيران

واشنطن (رويترز) - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان قدم خطة عسكرية مطورة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب تشمل تصورات بإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرعت العمل على إنتاج أسلحة نووية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة لم تذكر أسماءهم أن شاناهان قدم الخطة في اجتماع لكبار مساعدي ترامب الأمنيين يوم الخميس.

ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة التقرير.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب. وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن التعليق.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)