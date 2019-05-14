بلاغ كاذب بوجود قنبلة في مقر الرئاسة الأرجنتينية

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكريبلاغ كاذب بوجود قنبلة في مقر الرئاسة الأرجنتينية

كشف المكتب الصحفي للرئاسة الأرجنتينية، أن قوات الجيش والشرطة الاتحادية هرعت للتصدي لتحذير من وجود قنبلة بالقصر الرئاسي ببوينس آيرس أثناء وجود الرئيس موريسيو ماكري فيه.

وقال المكتب إن البلاغ حدث بعد ساعات من اعتقال رجل أثناء محاولته التسلل إلى القصر الرئاسي وبحوزته مسدسا.

وأكد مكتب الأمانة العامة للجمهورية الأرجنتينية، أن تلقي هذا التهديد ضد قصر كاسا روسادا الرئاسي تم من خلال اتصال هاتفي أشار فيه شخص إلى خطة لوضع قنبلة داخل سيارة في رئاسة.

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وأرسل الجيش فريقا لفحص وتأمين مداخل القصر الذي يضم أيضا مقر الحكومة. ولم يعثر على أي متفجرات كما لم يتم إخلاء المبنى.

وقال مكتب الرئيس الأرجنتيني في بيان منفصل إن التحذير من وجود قنبلة جاء بعد ساعات من إلقاء القبض على رجل بحوزته مسدسا زعم أنه على موعد مع الرئيس طالبا مقابلته. لكن جدول ماكري لم يكن يتضمن مثل هذا اللقاء.

المصدر: رويترز