دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس الأمريكي السابق كارتر يعاني من كسر في الفخذ

(رويترز) - قال مركز كارتر، الذي يمثل الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، إنه سقط وكُسر فخذه يوم الاثنين بينما كان يستعد لمغادرة منزله في ولاية جورجيا في رحلة لصيد الديك الرومي، وخضع لجراحة لعلاج الكسر.

وقال المركز، وهو منظمة غير ربحية، في بيان إن روزالين (91 عاما) زوجة كارتر (94 عاما)، وهو ديمقراطي انتخب رئيسا للولايات المتحدة في 1976، كانت بصحبته بعد خضوعه للعملية التي قال الأطباء إنها تكللت بالنجاح.

وخضع كارتر للجراحة في مركز طبي في أمريكوس في جورجيا على بعد قرابة 16 كيلومترا إلى الشرق من منزل كارتر في بلينز.

وقال البيان "قال الرئيس كارتر إن شاغله الرئيسي هو أن موسم صيد الديك الرومي ينتهي هذا الأسبوع، وإنه لم يصل بعد للحد المفروض ألا يتجاوزه... إنه يأمل أن تسمح له ولاية جورجيا بإضافة العدد غير المستخدم إلى العام القادم".

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وحكم كارتر ولاية جورجيا في الفترة ما بين 1971 و1975، وتولى رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة حيث كان الرئيس رقم 39 للبلاد وخسر في الفترة الثانية أمام الجمهوري رونالد ريجان في 1980.

وفاز كارتر بجائزة نوبل للسلام عن أعماله الخيرية في 2002، وأعلن في أغسطس آب 2015 أنه مصاب بنوع من سرطان الجلد.

(إعداد عبد الفتاح شريف للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)