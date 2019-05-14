دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وكالة: ادعاء طوكيو يطلب تعديل لائحة اتهام كارلوس غصن

طوكيو (رويترز) - ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن ممثلي الادعاء في طوكيو تقدموا بطلب بتعديل لائحة الاتهام لكارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، بخيانة الأمانة وقدموا المزيد من التفاصيل بشأن تحويلات نقدية قالوا إن غصن أجراها مع صديق سعودي.

ويواجه غصن عدة اتهامات بارتكاب عدة مخالفات مالية والتربح على حساب نيسان موتور، وهو ينفي كل التهم المنسوبة إليه.

وأطلق سراح غصن، الرئيس التنفيذي السابق لنيسان وشريكتها رينو، بكفالة قيمتها 4.5 مليون دولار لحين محاكمته. ووفقا لشروط الكفالة تخضع تحركات غصن واتصالاته لمراقبة وقيود مشددة للحيلولة دون فراره خارج البلاد والتلاعب بالأدلة.

وقال غصن إنه ضحية انقلاب من مجلس الإدارة واتهم زملاءه السابقين في نيسان "بطعنه من الظهر" ووصفهم بأنهم منافسون يسعون لتعطيل تحالف أوثق بين نيسان ورينو، أكبر مساهم بها.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)