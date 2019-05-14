هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار استهدف محطتي ضخ بترول بالسعودية

صرح المتحدث الأمني لرئاسة أمن المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأنه جرى استهداف لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض بهجوم إرهابي.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن الحادث وقع ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح الثلاثاء، مضيفة "حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".
وتابعت: "وقد باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين.. وسيتم الإعلان لاحقا بأي مستجدات".
من جهته، قال وزير الطاقة...
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