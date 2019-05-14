أبو فاعور: ملتزمون باقامة المناطق الصناعية الحديثة

لفت وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ خلال افتتاحه والسفير الايطالي ​ماسيمو ماروتي​ وممثل منظمة ​الأمم المتحدة​ للتنمية الصناعية "يونيدو" في ​لبنان​ كريستيانو باسيني اجتماع اللجنة التقريرية لعرض وتقييم المشاريع المشتركة بين الوزارة ومنظمة "يونيدو" المنفذة لمصلحة القطاع الصناعي والممولة من ​الحكومة الايطالية​ إلى "أنني أود أن أشكر أصدقاءنا الايطاليين وشركاءنا ومنظمة يونيدو على جهودهم وتعاونهم ودعمهم القطاع الصناعي في لبنان. وآمل أن نكون اليوم نتبنى تدابير جديدة لتطوير وتحديث القطاعات الانتاجية. وبدعم من ​رئيس الجمهورية​ ورئيس الحكومة و​المجلس النيابي​، نحن ذاهبون نحو مرحلة جديدة داعمة للصناعة في لبنان. استطعنا في الاشهر القليلة الماضية ان نخلق جوا جديدا داخل الحكومة، مغايرا الى حد ما عما كان سائدا عن النظرة والرؤية الاقتصادية للبنان. ففي الماضي كان الاعتماد على ​السياحة​ والخدمات والقطاعين العقاري والمصرفي وهي على أهميتها لا تشكل نموا مستداما لأسباب عدة".

وتطرق إلى "موضوع اقامة المناطق الصناعية الحديثة"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع مهم جدا للبنان، ويشكل أولوية في برنامج عمل الوزارة"، لافتاً إلى أنه "سبق لنا في ​مجلس الوزراء​ أن أقرينا اقامة خمس مناطق صناعية وأضفنا اقرار منطقتين صناعيتين وتحتاج الى تمويل لانشاء ​البنى التحتية​ ولكننا نعمل حاليا على المناطق الخمس المقرة في المرحلة الاولى. وأعتقد انه علينا مواصلة العمل مع يونيدو وشركائنا الاستراتيجيين لتحقيق هذا المشروع الحيوي والتنموي وأؤكد في المناسبة أننا ملتزمون بالمناطق الخمس التي تم التوافق عليها في المرحلة الاولى والثانية وفي حال هناك استعداد لتمويل مناطق اضافية فنحن نرحب بهذا الامر".

أضاف: "كما نتطلع إلى تطوير قطاع الصناعات الغذائية كونه يشكل نحو ثلاثين بالمئة من صادراتنا الصناعية"، منوهاً بـ"التعاون القائم مع منظمة يونيدو على مختلف المستويات".

من جهته، نوه ماروتي بـ "العلاقات القائمة والراسخة بين بلاده ولبنان"، مشيراً إلى "اننا نعمل من أجل جعل الشراكة على المستوى الصناعي المفتاح الرئيسي لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين لبنان و​ايطاليا​ ولذلك ندعم ​وزارة الصناعة​ اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع مكتب التعاون الايطالي ومنظمة يونيدو زبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاوروبي للتطوير واعادة الاعمار، في تنفيذ مشروعها الهادف الى اقامة مناطق صناعية جديدة وحديثة جاذبة للاستثمارات وتؤمن فرص عمل جديدة وتوسع النشاط الصناعي في لبنان".

من جهة اخرى، علق أبو فاعور في تصريح له قيبل بدء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري على اطلاعه مبادرة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، التي من المتوقع أن يطلقها في جلسة مجلس الوزراء، قائلا: "عملنا جلسة تحليل استراتيجي وضربنا بالرمل وقرأنا الكف وما طلع معنا شي".