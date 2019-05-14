ابراهيم استقبل وفدا من جمعية الإرشاد والإصلاح وفريق المديرية للألعاب القتالية "مواي تاي"

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ وفداً مشتركاً من ​جمعية الإرشاد والإصلاح​، التجمع اللبناني للحفاظ على الأُسرة ومركز أمان الأُسرة، وبحث معهم في نشاطات الجمعيات ومشاريعها المستقبلية.

كما إلتقى اللواء إبراهيم فريق ​المديرية العامة للأمن العام​ للألعاب القتالية "مواي تاي" برئاسة رئيس الفريق النقيب ديمتري صقر وبحضور رئيس الإتحاد اللبناني سامي قبلاوي وأمين عام الإتحاد قاسم النونو ورئيس دائرة التدريب في المديرية الرائد طارق الشوفي.

ونوه اللواء إبراهيم بـ"إنجازات الفريق في بطولة ​العالم​ التي جرت في ​تايلاند​ والتي مكّنت المنتخب اللبناني من تحقيق المركز الثاني في البطولة".