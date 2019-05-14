استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وفداً مشتركاً من جمعية الإرشاد والإصلاح، التجمع اللبناني للحفاظ على الأُسرة ومركز أمان الأُسرة، وبحث معهم في نشاطات الجمعيات ومشاريعها المستقبلية.
كما إلتقى اللواء إبراهيم فريق المديرية العامة للأمن العام للألعاب القتالية "مواي تاي" برئاسة رئيس الفريق النقيب ديمتري صقر وبحضور رئيس الإتحاد اللبناني سامي قبلاوي وأمين عام الإتحاد قاسم النونو ورئيس دائرة التدريب في المديرية الرائد طارق الشوفي.
ونوه اللواء إبراهيم بـ"إنجازات الفريق في بطولة العالم التي جرت في تايلاند والتي مكّنت المنتخب اللبناني من تحقيق المركز الثاني في البطولة".
كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم استقبل وفدا من جمعية الإرشاد والإصلاح وفريق المديرية للألعاب القتالية "مواي تاي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.